Настя Ивлеева выложила фото в «голом» платье

Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева показала фигуру в «голом» платье после скандальной вечеринки. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Настя Ивлеева предстала перед камерой в бирюзовом абсолютно прозрачном платье, под которое не стала надевать бюстгальтер. Блогерша стояла в мокром наряде в реке. Телеведущая позировала с влажными волосами и макияжем с коричневой помадой.

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Вечеринка Насти Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Мероприятие и его участников раскритиковали.

Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и с разрывом финансовых договоренностей.

На прошлой неделе знаменитость продемонстрировала фигуру в купальнике. Ивлеева опубликовала фото в оранжевом крошечном бикини с розовым вкраплением. Блогерша собрала волосы в хвосты и отказалась от макияжа.