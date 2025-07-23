Никола Пельтц-Бекхэм снялась топлес в ванной

Невестка дизайнера Виктории Бекхэм, модель Никола Пельтц-Бекхэм, снялась полностью обнаженной на фоне семейной драмы. Девушка разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

30-летняя Никола Пельтц-Бекхэм позировала без одежды, лежа в ванной. Модель была запечатлена с распущенными волосами и без косметики. Знаменитость прикрывала грудь рукой.

В марте возникли слухи о новом конфликте в семье Виктории и Дэвида Бекхэма. Началось с того, что их сын Бруклин и его жена Никола Пельтц-Бекхэм пропустили показ бренда Виктории. Кроме того, пара не поздравила дизайнера с Днем матери. Позже инсайдер издания TMZ сообщил, что Никола считает родителей своего мужа «токсичными». Девушке якобы не нравится, как Виктория и Дэвид Бекхэм общаются с сыном. Позже дизайнер попыталась публично помириться с наследником.

Никола Пельтц вышла замуж за Бруклина Бекхэма в апреле 2022 года. По данным журналистов, организация свадьбы спровоцировала вражду между девушкой и Викторией Бекхэм. Модель предпочла пойти к алтарю в платье Valentino Couture, а не бренда Бекхэм.