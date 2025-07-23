Татьяна Брухунова предстала в винтажном наряде

Татьяна Брухунова известна своим пристрастием к своеобразным аутфитам. Из-за этого жена Евгения Петросяна множество раз подвергалась критике со стороны стилистов и пользователей Сети.

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Избранница юмориста жестко давала отпор обидчикам, продолжая оставаться верной своему вкусу. Однако на днях Татьяна решилась на эксперимент, представ в совершенно неожиданном образе.

Брухунова облачилась в винтажное белое платье с кружевом и изысканную шляпку. На ее руках были прозрачные перчатки, а на груди — украшение в ретро-стиле. Фотографию Татьяна опубликовала в личном блоге.

«Неимоверно люблю эксперименты. Спасибо за приглашение к одному из таких», — подписала снимок спутница Евгения Вагановича. Нежный ретро-наряд впечатлил подписчиков Брухуновой. «Прекрасный эксперимент. Как открылись глазки и все лицо, как подсветили вашу красоту! Очень идет такой стиль», «Как же красиво! Какая нежность», «Татьяна, вы потрясающая», «Это просто восхитительно», — высказались фанаты Татьяны.

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Ранее Брухунова показала дочь от Петросяна. Она редко публикует контент с детьми, но неожиданно сделала исключение, порадовав фанатов.