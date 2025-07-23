Пять компонентов, которые нельзя наносить перед выходом на солнце

Лето — время легкости, открытых летящих платьев и сияющей кожи, покрытой золотистым загаром. Но именно в жаркий сезон наш привычный уход может сыграть с нами злую шутку: некоторые косметические ингредиенты в сочетании с ультрафиолетом могут вызвать раздражение, пигментацию и даже ожоги. Косметолог Ирина Созинова помогла разобраться, какие средства лучше оставить на вечерний ритуал, чтобы не получить обратного желаемому эффекта.

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Ретинол и его производные

Ретинол ускоряет обновление клеток, делая кожу более чувствительной к солнечному свету. В результате — покраснение, сухость, шелушение, а главное — риск пигментных пятен. Даже если вы наносите SPF 50, не стоит экспериментировать: оставьте ретинол на вечер, когда солнце уже село. А утром обязательно увлажните кожу. А еще лучше — перенесите эти средства на осень и зиму.

Гидроксикислоты (AHA и BHA)

Фруктовые и салициловая кислоты отлично очищают поры, разглаживают кожу и борются с акне.

«Но после их применения кожа становится очень уязвимой к ультрафиолету. Результат: красные пятна, раздражение, фотостарение. Лучше использовать кислоты в ночном уходе, а днем делать ставку на мягкое увлажнение и защиту», — объясняет эксперт.

Эфирные масла цитрусовых

Масла бергамота, лимона, апельсина и лайма могут вызывать фототоксическую реакцию: под действием солнца на коже появляются ожоги, волдыри и пигментные пятна. Особенно опасно добавлять их в домашние маски и наносить на запястья, шею и лицо. Цитрусовые эфиры хороши в аромалампах, но не на коже в солнечную погоду.

Бензоилпероксид (пероксид бензоила)

Один из популярных компонентов в средствах против акне.

«Он убивает бактерии и подсушивает воспаления, но при этом делает кожу чувствительной к солнечному излучению. После утреннего применения могут появиться сухость, покраснение и гиперпигментация. Перенесите такие средства на вечер — и обязательно увлажняйте кожу», — советует врач.

Парфюмерия с определенными отдушками

Некоторые ароматические компоненты, особенно в восточных и цитрусовых композициях, могут провоцировать фотодерматит. Особенно опасно распылять парфюм на шею и декольте перед выходом на солнце. Если не хотите отказаться от любимого аромата, наносите его на одежду или выбирайте дневные версии.