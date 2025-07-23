Сабрина Карпентер стала новым трендом в окрашивании волос

Окрашивание в стиле певицы Сабрины Карпентер стало трендовым у россиянок. Об этом «Газете. Ru» рассказал топ-стилист, партнер L'Oréal Professionnel Paris и арт-директор парикмахерской BLK Максим Рокицкий.

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«Оттенок блонда Crème Brûlée (крем-брюле) сейчас на пике популярности, благодаря новой поп-звезде Сабрине Карпентер, и ближайший год – точно будет в трендах. Такое окрашивание подойдет теплым типажам. Его легко поддерживать, цвет смывается аккуратно, и не требует частого обновления», — заявил эксперт.

Рокицкий добавил, что с таким окрашиванием достаточно посещать стилиста раз в пару месяцев. Для ухода за волосами он посоветовал использовать средства для блонда и сохранения цвета.

Стилист рассказал, что Cinnamon Gloss (сияющая корица) — еще один тренд окрашивания.

«Этот оттенок подходит тем, кто не хочет кардинальных перемен, но хочет добавить изюминку своему образу. Такое окрашивание держится 4-5 недель, для сохранения цвета используем продукты для окрашенных волос», — пояснил Рокицкий.

Эксперт также обратил внимание на окрашивание Golden Sunset (золотой закат), которое отражает тренд на натуральность.

«Эта техника окрашивания с деликатным осветлением, что позволяет сохранить качество волос, освежает и делает моложе, маскирует седину. Подойдет обладательницам светлых и средне темных волос, теплые и мягкие оттенки идеально впишутся в образ, создавая эффект сияние солнца на волосах. Для любителей теплого блонда этот тренд будет еще долго актуален», — отметил стилист.

Рокицкий пояснил, что на такое окрашивание можно приходить раз в три месяца. Для поддержания цвета эксперт посоветовал выбирать специальные средства для блонда.

До этого стилист рассказал, как спасти волосы после неудачного окрашивания.