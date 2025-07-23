Эксперт объяснил, отчего зависит эффективность бьюти-процедур

Нехватка микроэлементов, гормональные дисбалансы и метаболические нарушения снижают эффект даже от самых современных аппаратных и инъекционных методик. Об этом «Газете.Ru» рассказала бьюти-эксперт, владелица и креативный директор сети клиник эстетической медицины и пластической хирургии OMNY Beauty Clinic Ирина Шапиро.

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«Перед тем, как идти на процедуры, стоит сдать ряд анализов, результаты которых показать своему косметологу, чтобы он смог грамотно составить план действий. В противном случае нехватка микроэлементов, гормональные дисбалансы и метаболические нарушения могут нивелировать эффективность манипуляций», — заявила эксперт.

К обязательным анализам Шапиро отнесла: гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т3, Т4) для выявления метаболизма кожи и склонности к отекам и сухости; кортизол и ДГЭА-S для определения уровня стресса и биологического старения; витамин D, B12, ферритин, которые участвуют в микроциркуляции и регенерации; гликированный гемоглобин и инсулин.

Эксперт добавила, что общий белок и его фракции — важный маркер общего ресурса организма. При его снижении замедляются заживление и регенерация, снижается плотность кожи, появляется птоз тканей.

«У пациентов с дефицитом белка, чаще всего у женщин с ограничительным питанием или патологиями ЖКТ, результаты от инъекционных и аппаратных процедур могут быть слабо выражены или нестабильны. В таких случаях эстетическая тактика требует предварительной нутритивной коррекции», — пояснила Шапиро.

Она также обратила внимание на важность поддержания активности митохондрий — структур, отвечающих за выработку энергии в клетках.

«Это не просто про заряд сил, но и про возможность репродуцировать и накапливать энергию, грамотно распределять ее в фазах дефицита, при этом сохраняя продуктивность и стрессоустойчивость клеток к факторам внешней среды. В синергии это все дает усиление эффективности всех эстетических процедур», — отметила эксперт.

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