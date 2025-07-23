Косметолог назвал причины акне в зрелом возрасте

Акне в зрелом возрасте может быть вызвано нарушением работы яичников. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, врач-косметолог, главный врач Центра лазерной дерматокосметологии DOCLASER Кирилл Новиков.

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«Появление акне у женщин во взрослом возрасте связано с нарушением работы яичников или надпочечников, нарушением обмена углеводов, с набором веса, избыточным оволосением андрогенозависимых зон», — заявил эксперт.

Новиков рассказал, что при вульгарном акне, которое возникает из-за избыточной выработки кожного сала, гиперкератоза и активности бактерий Cutibacterium acnes, у взрослых нужно искать коморбидность – одновременное протекание нескольких заболеваний, как правило связанных единым патогенетическим механизмом.

«Нужно проверить нарушение углеводного обмена, потому что оно будет поднимать уровень инсулина, будет подниматься тестостерон и патологические метаболиты тестостерона, все это также будет влиять на сальные железы», — пояснил врач.

По словам косметолога, проблема может быть связана с нарушением работы ЖКТ, поджелудочной, инсулинорезистентностью, либо со скрытыми нарушениями обмена углеводов, синдромом избыточного бактериального роста в кишечнике.

При этом Новиков отметил, что первопричиной акне все равно остается патология сальных желез, а остальные состояния будут провоцирующими факторами, усугубляющими течение.

Врач также рассказал, что позднее женское акне или акне тарда, проявляющееся после 25 лет у девушек, часто связано с гормональными нарушениями, стрессом или генетической предрасположенностью. По словам эксперта, высыпания проявляются на типичных зонах, подверженных влиянию тестостерона и его метаболитов: щеки, подбородок, подчелюстная зона, зона декольте и верхняя треть спины.

До этого Новиков рассказал, как лечить акне в зрелом возрасте.