60-летняя российская актриса показала лицо без макияжа и удивила поклонников

Заслуженная артистка России, звезда ленты «Гардемарины, вперед!» Татьяна Лютаева показала лицо без декоративной косметики. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя актриса предстала на фото в черном кружевном наряде с тонкими бретелями и глубоким декольте. При этом она распустила волосы и продемонстрировала внешность без макияжа.

«С какого-то момента девочкам надо переставать злоупотреблять использованием косметики. Злоупотреблять плохо всегда. Но в зрелом возрасте необходимо питать и чистить кожу. И еще важно уважать себя», — указала в подписи артистка.

Ранее в июле внешность британской манекенщицы Кейт Мосс на новых фото описали в сети фразой «грустно видеть».