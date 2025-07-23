Несмотря на общий тренд на натуральность, европейский и азиатский выглядят по‑разному.

В азиатском макияже акцент часто делается на прямые брови – это считается признаком молодости. В Европе же брови чаще рисуют с изгибом, подчеркивая архитектуру лица.

В макияже глаз тоже заметны отличия. Азиатские визажисты предпочитают полупрозрачные тени и подчеркивают внутренние уголки глаз светлыми хайлайтерами, создавая эффект свежести. Европейки чаще выбирают дневной смоки и графичные стрелки.

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Тон и румяна тоже разные: азиатский нюд – светлый и сияющий, а европейский с теплым подтоном и плотной скульптурой. В макияже губ европейки предпочитают четкий контур, а азиатки – мягкий градиент и блеск только по центру.

Подробнее об остальных различиях в макияже рассказала в своем видео блогер @tinebukreevashorts8687.