Любимый аксессуар знаменитостей из 2000-х вновь стал популярным

Популярные в 2000-х годах банданы вновь стали популярными. Об этом пишет The Sun.

© Lenta.ru

Американская певица Дженнифер Лопес любила повязывать данный аксессуар на голову и сочетать его с кроп-топами и украшенными сияющими стразами джинсами с низкой посадкой. Британская дизайнер и экс-участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм, напротив, комбинировала шелковые платки с минималистичными дизайнами с элегантными нарядами.

В настоящее время, как отмечают журналисты, банданы снова обрели актуальность у знаменитостей. Так, например, в Каннах была замечена фотомодель Эмили Ратаковски, которая дополнила свой образ сине-красным платком. Примерить бандану предпочла и жена поп-исполнителя Джастина Бибера Хейли.

Кроме того, авторы материала обратили внимание, что любимый аксессуар знаменитостей также стал популярен у блогеров. Отмечается, что хештег «бандана» на платформе TikTok набрал 312,7 тысячи просмотров. В видео инфлюэнсеры дают советы по созданию образов с платком. По их мнению, его можно носить с бикини и летними платьями.

Ранее британская певица Рита Ора назвала модный тренд, который ее раздражает.