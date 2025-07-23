Стилист назвал самые модные мужские брюки в 2025 году

Эксперт рассказал, как составить гармоничный лук. Стилист Евгений Грибченков объяснил, какие модели брюк носить в 2025 году, чтобы оставаться в тренде. По его словам, нынешние тенденции рушат все правила, ведь на смену классике приходят широкие штаны.

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Список модных мужских брюк — 2025 разнообразен: узкие и широкие модели; классика и спорт; чиносы, джоггеры, палаццо. Если вы хотите гарантированно попасть в тренд, делайте ставку на последний вариант — широкие брюки. Именно их называют палаццо. Хотя и узкую классику полностью никто не отменял, — сказал Грибченков.

Стилист отметил, что сейчас лучше всего отдавать предпочтение более расслабленным моделям. Те же чиносы и палаццо идеально впишутся в любой повседневный лук. Сочетать такие брюки можно с базовыми футболками и рубашками. А вот узкие модели брюк более «капризны».

Зауженные модели сейчас не так актуальны, хотя бренды продолжают предлагать этот вариант в новых коллекциях. Чтобы подобрать правильный образ с узкими брюками, стоит обратить внимание на итальянских мужчин, которые носят их филигранно. Однако эта модель требует стройных ног, поэтому подойдёт не каждому, — объяснил эксперт.

В 2025 году бренды предлагают широкий выбор цветовых решений. Чтобы новые брюки легко интегрировались в различные образы и стили, выбирайте изделия приближенного к классике покроя и нейтральных оттенков (серый, бежевый, хаки). Также будут хороши универсальный синий, глубокий коричневый.

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