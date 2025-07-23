Модель с самыми большими щеками в мире снялась без макияжа

Украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами показала лицо без макияжа. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 781 тысячу подписчиков.

Сетевая знаменитость, которая заявила, что стала обладательницей самых больших в мире щек, снялась, прикрыв тело полотенцем голубого цвета. Также она распустила волосы и надела на шею украшение с нескольким подвесками.

При это манекенщица отказалась от декоративной косметики, продемонстрировав естественную внешность.

Ранее в июле Анастасия Покрищук заявила, что ей нравится своя внешность.