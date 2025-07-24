Как часто на самом деле нужно стричься?

Just Talks

Не существует единого ответа на вопрос «как часто стричься?». Парикмахер Иринель де Леон объясняет, что «все зависит от текстуры волос, их потребности и от того, как часто вы их красите». Она отмечает, что регулярная стрижка волос имеет много преимуществ: она улучшает рост волос, предотвращает высыхание и ломкость, восстанавливает естественную густоту и просто позволяет сохранить их здоровье. Рассказываем, как часто это делать.

Как часто нужно стричься
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Лаура Полько, известный парикмахер, советует обрезать волосы на 3-5 см, когда вы начинаете замечать ломкость, волосы становятся суше или начинают терять форму. Иринель де Леон же говорит, что необходимо подстричься на немного больше, 5-7 см, если волосы не держат прическу, легко путаются, или сильно повреждены. Ну или из-за простого желания сменить прическу.

Когда стричься в соответствии с длиной волос?

Короткие волосы. Это кажется нелогичным, но чем короче волосы, тем больше за ними нужно ухаживать.

«Короткие волосы требуют немного большего ухода из-за их длины и формы, — добавляет Иринель де Леон. — Например, если у кого-то короткая стрижка, которая опускается чуть ниже уха, и волосы растут спокойно, они могут вырасти до плеч через 6-8 недель, и стрижка полностью изменится».
«Более короткие стрижки требуют более частого обновления, чтобы сохранить стиль, — добавляет парикмахер Т. Купер. — Например, если у вас стрижка пикси, за ней нужно регулярно ухаживать, чтобы сохранить форму».

Таким образом, два эксперта сходятся во мнении, что стричь волосы нужно как минимум каждые 6 недель.

Волосы средней длины. Лаура Полько и Иринель де Леон объясняют, что частота стрижки таких волос зависит от нескольких факторов — текстура и скорость, с которой они растут естественным путем. Если вы хотите сохранить длину и здоровые пряди, Иринель де Леон рекомендует подстригать волосы на 3-5 см каждые 6-12 недель.

Длинные волосы. Частота стрижки длинных волос зависит от состояния их здоровья. Если у вас секущиеся кончики или непослушные волосы, записывайтесь к парикмахеру каждые 8-10 недель. Если ваши волосы здоровые и крепкие, подстригайте их на 3-5 см каждые 10-12 недель.

Когда стричься в зависимости от типа и текстуры волос?

Тонкие волосы. Лаура Полько объясняет, что тонкие волосы, как правило, растут немного медленнее, но и быстрее повреждаются. Таким образом, она советует подстригать их, когда они начинают выглядеть растрепанными. Она также считает, что частая стрижка необходима для сохранения здоровья и формы волос. Для коротких и тонких волос специалисты рекомендуют подстригать волосы на 3-5 см каждые 4-6 недель. Для волос средней длины от 6 до 8 недель. Длинные и тонкие волосы от 8 до 12 недель.

Густые волосы. Парикмахеры Родни Катлер и Лора Полко сходятся во мнении, что можно не стричь густые волосы в течение определенного периода времени, особенно если они не получили серьезных повреждений.

«Поскольку волос больше, они лучше переносят жару, чем тонкие волосы, — объясняет Лаура Полько. — Они лучше переносят высокую температуру и обесцвечивание, чем тонкие волосы».

Таким образом, Родни Катлер оценивает интервал стрижки, особенно кончиков, в 8-12 недель.

Вьющиеся волосы. Купер рекомендует делать регулярные стрижки (на 3-5 см) каждые 6-8 недель, чтобы сохранить форму локонов и предотвратить их повреждение. Тут длина не играет такой важной роли, как для других типов волос, поскольку вьющиеся волосы, как правило, более сухие, независимо от их длины.

«Из-за структуры локонов волосы кажутся короче, и люди хотят сохранить эту длину».

Родни Катлер добавляет, что самое главное — следить за сухостью волос, и рекомендует использовать увлажняющий шампунь и кондиционер.

Поврежденные волосы. Все эксперты сходятся во мнении: когда волосы повреждены, их следует подстригать, особенно если повреждения значительные (из-за слишком частого обесцвечивания или выпрямления).

«Реальность такова, что вы не можете полностью исправить "поврежденные волосы", — добавляет Т. Купер. — Многие женщины не хотят стричь все поврежденные волосы одним махом. Мой совет: подстригайте волосы как можно чаще».

Как сохранить волосы здоровыми?

«Многие люди не понимают, что здоровые волосы начинаются со здоровой кожи головы», — говорит Т. Купер.

Она рекомендует использовать скрабы для кожи головы, увлажняющие шампуни и кондиционеры, чтобы волосы оставались крепкими. Также обязательно используйте средства защиты от перегрева при укладке с помощью выпрямителя. Если вам необходимо использовать инструменты с подогревом, Иринель де Леон добавляет, что лучше всего использовать те, которые предотвращают тепловое повреждение.