Как часто нужно стричься

Не существует единого ответа на вопрос «как часто стричься?». Парикмахер Иринель де Леон объясняет, что «все зависит от текстуры волос, их потребности и от того, как часто вы их красите». Она отмечает, что регулярная стрижка волос имеет много преимуществ: она улучшает рост волос, предотвращает высыхание и ломкость, восстанавливает естественную густоту и просто позволяет сохранить их здоровье. Рассказываем, как часто это делать.

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Лаура Полько, известный парикмахер, советует обрезать волосы на 3-5 см, когда вы начинаете замечать ломкость, волосы становятся суше или начинают терять форму. Иринель де Леон же говорит, что необходимо подстричься на немного больше, 5-7 см, если волосы не держат прическу, легко путаются, или сильно повреждены. Ну или из-за простого желания сменить прическу.

Когда стричься в соответствии с длиной волос?

Короткие волосы. Это кажется нелогичным, но чем короче волосы, тем больше за ними нужно ухаживать.

«Короткие волосы требуют немного большего ухода из-за их длины и формы, — добавляет Иринель де Леон. — Например, если у кого-то короткая стрижка, которая опускается чуть ниже уха, и волосы растут спокойно, они могут вырасти до плеч через 6-8 недель, и стрижка полностью изменится».

«Более короткие стрижки требуют более частого обновления, чтобы сохранить стиль, — добавляет парикмахер Т. Купер. — Например, если у вас стрижка пикси, за ней нужно регулярно ухаживать, чтобы сохранить форму».

Таким образом, два эксперта сходятся во мнении, что стричь волосы нужно как минимум каждые 6 недель.

Волосы средней длины. Лаура Полько и Иринель де Леон объясняют, что частота стрижки таких волос зависит от нескольких факторов — текстура и скорость, с которой они растут естественным путем. Если вы хотите сохранить длину и здоровые пряди, Иринель де Леон рекомендует подстригать волосы на 3-5 см каждые 6-12 недель.

Длинные волосы. Частота стрижки длинных волос зависит от состояния их здоровья. Если у вас секущиеся кончики или непослушные волосы, записывайтесь к парикмахеру каждые 8-10 недель. Если ваши волосы здоровые и крепкие, подстригайте их на 3-5 см каждые 10-12 недель.

Когда стричься в зависимости от типа и текстуры волос?

Тонкие волосы. Лаура Полько объясняет, что тонкие волосы, как правило, растут немного медленнее, но и быстрее повреждаются. Таким образом, она советует подстригать их, когда они начинают выглядеть растрепанными. Она также считает, что частая стрижка необходима для сохранения здоровья и формы волос. Для коротких и тонких волос специалисты рекомендуют подстригать волосы на 3-5 см каждые 4-6 недель. Для волос средней длины от 6 до 8 недель. Длинные и тонкие волосы от 8 до 12 недель.

Густые волосы. Парикмахеры Родни Катлер и Лора Полко сходятся во мнении, что можно не стричь густые волосы в течение определенного периода времени, особенно если они не получили серьезных повреждений.

«Поскольку волос больше, они лучше переносят жару, чем тонкие волосы, — объясняет Лаура Полько. — Они лучше переносят высокую температуру и обесцвечивание, чем тонкие волосы».

Таким образом, Родни Катлер оценивает интервал стрижки, особенно кончиков, в 8-12 недель.

Вьющиеся волосы. Купер рекомендует делать регулярные стрижки (на 3-5 см) каждые 6-8 недель, чтобы сохранить форму локонов и предотвратить их повреждение. Тут длина не играет такой важной роли, как для других типов волос, поскольку вьющиеся волосы, как правило, более сухие, независимо от их длины.

«Из-за структуры локонов волосы кажутся короче, и люди хотят сохранить эту длину».

Родни Катлер добавляет, что самое главное — следить за сухостью волос, и рекомендует использовать увлажняющий шампунь и кондиционер.

Поврежденные волосы. Все эксперты сходятся во мнении: когда волосы повреждены, их следует подстригать, особенно если повреждения значительные (из-за слишком частого обесцвечивания или выпрямления).

«Реальность такова, что вы не можете полностью исправить "поврежденные волосы", — добавляет Т. Купер. — Многие женщины не хотят стричь все поврежденные волосы одним махом. Мой совет: подстригайте волосы как можно чаще».

Как сохранить волосы здоровыми?

«Многие люди не понимают, что здоровые волосы начинаются со здоровой кожи головы», — говорит Т. Купер.

Она рекомендует использовать скрабы для кожи головы, увлажняющие шампуни и кондиционеры, чтобы волосы оставались крепкими. Также обязательно используйте средства защиты от перегрева при укладке с помощью выпрямителя. Если вам необходимо использовать инструменты с подогревом, Иринель де Леон добавляет, что лучше всего использовать те, которые предотвращают тепловое повреждение.