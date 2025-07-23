19-летняя невеста Лепса снялась в бикини

Невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба показала фигуру в купальниках. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

19-летняя студентка снялась для отечественного бренда пляжной одежды. Так, она предстала перед камерой в золотистом блестящем бикини и белых лоферах. Кроме того, девушка примерила подобный зеленый комплект и слитный серебристый вариант в сочетании с черными мюлями на шпильках.

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В то же время она уложила волосы в гладкий пучок, надела очки в черепаховой оправе и дополнила образ браслетом с логотипом марки Chanel.

В июне Аврора Киба также показала совместное откровенное фото с Лепсом.