Врач объяснил резкое похудение Николая Баскова

Певец Николай Басков удивил поклонников — артист значительно постройнел, кожа стала свежей, а образ — заметно моложе. О том, что происходит с исполнителем хита «Шарманка», сайту «Страсти» рассказала врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ Кристина Пришвина.

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Согласно признанию самого артиста, сильное похудение было вызвано не диетой, а вирусной инфекцией. В течение нескольких недель он питался исключительно легкими супами и жидкой пищей, терял голос, страдал от высокой температуры и постоянного кашля. На фоне болезни организм начал активно расходовать внутренние ресурсы (жировые и мышечные запасы), что и привело к стремительной потере веса.

«Это классический пример катаболического состояния. При нем организм буквально поедает сам себя, когда не получает достаточного количества энергии извне. Такой способ снижения массы тела нельзя считать безопасным», —

Однако, еще до болезни Николай придерживался принципов интервального голодания. Приём пищи происходил в строго отведённое время, чаще всего в 8-часовом «окне», а оставшиеся 16 часов он не ел. Это один из популярных методов регулирования веса и улучшения метаболизма. Стоит отметить, что интервальное голодание действительно может положительно повлиять на обмен веществ, уменьшить воспалительные процессы и способствовать снижению массы тела. Однако его важно адаптировать под индивидуальные особенности и при этом наблюдение врача обязательно.

«Похудение Баскова стало результатом не только дисциплины, но и стечения обстоятельств — болезни. Поэтому применять такие методы к себе без медицинского показания не стоит. Потеря веса за счёт истощения — это всегда риск для иммунной и гормональной системы, особенно в зрелом возрасте. При этом артист стал выглядеть моложе. Когда человек теряет 8–15 кг, как это произошло у Баскова, уходит подкожный жир, особенно в нижней части лица (щеки, подбородок, шея). В результате лицо выглядит моложе и "строже", особенно на фото и видео», —

Но похудение и омоложение Николая Баскова результат не только диеты. Артист не скрывает: для поддержания формы он подключил комплекс мер. Певец добавил и регулярные занятия спортом с персональным тренером, и профессиональный массаж, и обильное питьё — до 3–4 литров воды в день. Всё это способствует детоксикации, улучшению тонуса кожи и общей работоспособности организма.

Также визуальное омоложение Николая Баскова вызвано уменьшением отеков. Во время болезни артист питался минимально, пил много жидкости и почти не ел соли, сахара, алкоголя. Это могло резко уменьшить отёчность и убрать «мешки» под глазами. Также снизилось воспаление кожи, выровнялся цвет лица.