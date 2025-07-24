Звезда с самыми идеальными в мире ягодицами снялась в откровенном платье

Британская телеведущая Майя Джама снялась в откровенном наряде для нового эпизода реалити-шоу «Остров любви». Соответствующие кадры со съемок публикует Daily Mail.

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30-летняя звезда с самыми идеальными в мире ягодицами предстала перед камерами в красно-белом платье с частично оголяющими грудь и живот вырезами. При этом изделие оформлено золотистыми поясами с массивными сияющими стразами.

Визажисты дополнили образ знаменитости макияжем с акцентом на нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили в легкие локоны.

Ранее сообщалось, что Майя Джама в откровенном виде попала в объективы папарацци на Ибице. Тогда телезвезду заметили вместе с возлюбленным, португальским футболистом Рубеном Диашом.