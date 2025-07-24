Ким Кардашьян шокировала поклонников талией в полупрозрачном корсете

44-летняя Ким Кардашьян продолжает привлекать внимание соцсетей своими необычными образами. На этот раз звезда опубликовала снимок в полупрозрачном корсете, что вызвало бурное обсуждение её талии.

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На фотографии Кардашьян предстала в сверкающем корсете из пайеток с пикантными вырезами, который подчёркивал её знаменитые формы. Образ в стиле пин-ап дополняли чёрные блестящие чулки, открывающие бёдра, а собранные в пучок волосы эффектно обрамляли лицо.

© Super.ru

Публикация мгновенно собрала тысячи комментариев, где главной темой вновь стала неестественно тонкая талия звезды, которую она утягивает корсетами:

«В этом нет необходимости, вы красивая женщина, зачем носить что-то подобное?», «Как там органы?», «Ты создаёшь нереальные ожидания от женщин».

Интересно, что этот образ был создан в 1998 году брендом Дом Muglera. Неизвестно, является ли это оригинальным нарядом или пародией на него, но выглядит он действительно завораживающе.

Это не первый случай, когда Ким оказывается в центре скандала из-за своих образов и фигуры. Самый громкий инцидент произошёл с платьем Мэрилин Монро, которое Ким надела на Met Gala. Из-за разницы в размерах платье пострадало, что вызвало негодование общественности — многие сочли недопустимым портить музейный экспонат ради эффектного выхода.