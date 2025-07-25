Кристина Агилера выложила серию пикантных фото в нижнем белье

Кристина Агилера не перестает восхищать поклонников прекрасной фигурой. Похудевшая певица теперь стала все чаще демонстрировать свое тело, в котором, судя по всему, чувствует себя комфортно как никогда.

© Соцсети

Сегодня звезда обнародовала новую серию пикантных кадров. Кристина предстала в черном нижнем белье и колготках. Певица позировала с разных ракурсов, хвастаясь своей стройной фигурой.

Фанаты обомлели от жаркой фотосессии Агилеры:

«Я тебя обожаю!», «Самая горячая красотка», «Королева», «Живая легенда», «Королева Кристина», «Совершенна».

© Соцсети

© Соцсети

Ранее поп-звезда вышла в свет в горчичном платье, в котором она щеголяла еще в начале карьеры, то есть более 20 лет назад. Наряд корсетного типа подчеркнул невероятно узкую талию знаменитости.

Однако стоит отметить, что не все поклонники разделяют восторг от нового тела Кристины. Многие уверены, что секрет ее феноменального и резкого похудения — прием популярного препарата для похудения. Ведь еще совсем недавно Агилера была обладательницей пышных форм, а теперь от них не осталось и следа.