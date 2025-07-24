Новый тренд: зачем женщины кормят мужей блинами на грудном молоке

Новый тренд в интернете среди мамочек взрывает социальные сети: они пекут блины на грудном молоке и угощают мужей. В чем суть тренда и насколько это нормально, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами.

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Суть тренда

Молодые мамы пекут для мужей блины, используя неожиданный ингредиент: грудное молоко. Реакцию супругов на угощение они снимают на видео и выкладывают в соцсети. Одни мужчины разницы не чувствуют и хвалят вкус, а другие сразу понимают, что блины на грудном молоке, но продолжают есть их с удовольствием.

Сами создательницы тренда объясняют все так: «молока много, а выливать жалко».

Что не так с этим трендом: мнение психиатров

По мнению врача-психиатра, психотерапевта Елизаветы Жестковой, если у взрослого мужчины появляется желание пить грудное молоко и есть приготовленные из него блинчики — это считается патологией, только когда сопряжено с сексуальным возбуждением.

Это нарушение сексуального влечения. А если мужчина просто ест такие блины, то это не более чем обычная странность, — объяснила Жесткова.

При этом приготовление блинов из грудного молока не указывает на наличие психического расстройства как у женщин, так и у их мужей, которые едят такое блюдо, считает эксперт.

Безусловно, это вызывает недоумение и кажется странным, потому что в нашей культуре это не принято. Женщины в России кормят грудным молоком только малыша до определенного возраста, пока это необходимо и полезно для него. Даже для детей старшего возраста в грудном молоке нет никакой пользы, а уж тем более она отсутствует в блинчиках, — заметила психиатр.

Это подтвердила в беседе с «ВМ» врач-терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, грудное молоко совершенно не несет никакой пользы для взрослого человека.

В грудном молоке есть все необходимые питательные вещества для ребенка. По сравнению с коровьим оно гораздо менее жирное и более сладкое. Безусловно, грудное молоко не вредно пить взрослому человеку, но в этом нет никакой необходимости и пользы, — подчеркнула доктор.

По словам врача-психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, приготовление еды на грудном молоке хоть и является «временным трендом», однако нарушает этические нормы, принятые в обществе.

Грудное молоко предназначено только для кормления ребенка, поэтому использовать его в других целях неэтично и не имеет практического смысла. Этот тренд имеет короткую тенденцию. Он скоро пройдет, и о нем благополучно забудут, — уверен специалист.

При этом в Сети все чаще появляются видео, где матери кормят детей от пяти до семи лет, а в комментариях же им советуют «срочно идти к психиатру». «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, как длительное грудное вскармливание может отразиться на физическом и психологическом здоровье матери и ребенка.