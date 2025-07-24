Пользователи Сети раскритиковали выбор платья для свадьбы

Жительница США Алисса Кадена показала наряд для свадьбы и смутила пользователей сети. Соответствующие видео и комментарии появились на ее странице в TikTok.

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Девушка предстала перед камерой в облегающем зеленом платье без бретелей и остроносых серых туфлях. При этом на размещенных кадрах видно, что изделие оформлено утягивающим корсетом и складками на талии.

«Это платье, за которое меня все ненавидели. Оно очень маленькое, но, посмотрите, я могу в нем танцевать», — сказала Кадена.

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Ролик американки стал вирусным, набрав более 3,3 миллиона просмотров и 118 тысяч лайков. Зрители отметили, что платье совершенно не подходит ей из-за размера. «Вы великолепны. Платье великолепное. Платье на размер больше сидело бы идеально», «Складки появились не от того, что у вас слишком широкие бедра, а от того, что платье слишком маленькое», «Швы на нем буквально разъезжаются», «Верх сдавливает грудь. Он определенно слишком мал», «Твои друзья — настоящие предатели, потому что не сказали тебе, что это платье буквально кричит о помощи», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что приглашенную на свадьбу гостью пристыдили в сети за обман о цвете платья.