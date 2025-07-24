Сальма Хайек похвасталась фигурой в крошечном бикини

Голливудская актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике. Звезда разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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58-летняя Сальма Хайек показала кадры со съемок для журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue в Мексике. Актриса предстала перед камерой в крошечном белом бикини, которое дополнила золотой цепью. Знаменитость позировала с распущенными кудрявыми волосами и макияжем в естественном стиле. Артистка танцевала в кадре.

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В марте Сальма Хайек в интервью журналу Marie Claire раскрыла секрет стройной фигуры после слухов об использовании «Оземпика». Актриса заявила, что не тренируется в спортзале. По словам знаменитости, она изредка может заниматься ходьбой.

«Четыре раза в год я включаю музыку и хожу на своей беговой дорожке. Не просите меня бегать, моя грудь не создана для этого», — сказала Сальма Хайек.

Голливудская актриса также отметила, что ее устраивает ее фигура и растяжка. Однако Хайек призналась, что больше всего ей нравится состояние ее тела в 25 лет. Артистка отметила, что поняла это только спустя много лет.