Ученые назвали самые привлекательные пропорции губ

От Анджелины Джоли до Меган Фокс — пухлые губы долгое время считались эталоном красоты. Но новое исследование показало, что секрет привлекательности кроется не в объёме, а в гармоничных пропорциях.

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Учёные Американского университета Бейрута провели эксперимент, в котором 200 участников оценивали созданные с помощью ИИ изображения женских губ с разными параметрами. Оказалось, что самыми эстетичными считаются губы с соотношением верхней и нижней частей от 0,618:1 до 1:1, а также с высотой верхней губы, составляющей 25% от её ширины.

Чрезмерно накачанные губы воспринимаются как некрасивые, заявили исследователи. По их словам, несмотря на влияние соцсетей и моды на «губы-подушки», классические стандарты красоты остаются неизменными.