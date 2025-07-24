Внешность Гвинет Пэлтроу вызвала споры в Сети

Американская актриса Гвинет Пэлтроу поделилась новым кулинарным видео и вызвала споры в сети. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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52-летняя звезда «Железного человека» предстала на размещенных кадрах в светло-серой футболке, голубых шортах, с распущенными волосами и без макияжа. «Мой взгляд на корейский стейк и яйца. Сделано с любовью. Добавила немного тепла и ароматно заправила», — подписала знаменитость ролик, который набрал 83,3 тысячи лайков.

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Поклонники, в свою очередь, обратили внимание на верхнюю губу актрисы. По их мнению, в этом видео она выглядит намного более пухлой, чем в предыдущих роликах. «Ее губы. Зачем?», «Что-то случилось с ее верхней губой», «Я хотел бы, чтобы она была честной и призналась в пластике. Ведь она продает косметику против старения», «Почему столько негативных комментариев? Листайте дальше, если вы не можете справиться с тем, что видите», «Может быть, она сделала подтяжку лица?», «Она такая хорошая здесь. Комментарии о губах и внешности в целом не имеют никакого смысла», — высказывались пользователи сети.

Ранее сообщалось, что Гвинет Пэлтроу похвасталась фигурой на фото в купальнике и восхитила фанатов.