Названы главные тренды осени для женщин plus-size

Жакеты с удлиненным силуэтом и мягкими плечами и брюки с высокой посадкой и вертикальными стрелками вошли в список трендов осени для женщин plus-size. Об этом «Газете.Ru» рассказала основательница бренда Lady Maria Мария Кошкарова.

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«Жакеты с удлиненным силуэтом и мягкими плечами идеально балансируют пропорции. Брюки с высокой посадкой и вертикальными стрелками визуально вытягивают ноги. Особенность сезона — плавные линии и отсутствие жестких конструкций. Даже классические рубашки теперь шьются с небольшими фасонными складками в области груди и талии», — заявила эксперт.

К трендовым вещам Кошкарова также отнесла: платья с запахом и V-образным вырезом и пальто с асимметричным кроем и регулируемым поясом.

При создании осеннего гардероба дизайнер посоветовала обратить внимание на многослойность.

«Сочетание тонкого трикотажа с жакетом свободного кроя создает элегантный образ. Темные низы и более светлый верх — классическое решение для балансировки пропорций», — отметила эксперт.

Что касается цветовой гаммы, то в тренде сливовый с бархатистым подтоном, матовый изумруд, приглушенный медный и баклажановый.

«Эти оттенки не просто скрывают, а выгодно подчеркивают пышные формы, создавая эффект дорогой картины», — заявила Кошкарова.

По словам дизайнера, осенью 2025 года нейтральная гамма будет представлена сложными вариациями серого — от дымчатого до графитового с легким металлическим блеском. Эксперт посоветовала уделить особое внимание цветовым блокам, где сочетаются два-три родственных оттенка, что визуально вытягивает силуэт.

Кошкарова также рассказала о тканях, которые будут актуальны для женщин plus-size.

«В тренде струящиеся креповые полотна с повышенной плотностью — они мягко драпируются, не теряя форму. Бархат нового поколения содержит эластичные волокна, благодаря чему он становится более удобным в носке. Особого внимания заслуживают инновационные смесовые ткани с эффектом памяти формы — они адаптируются к изгибам тела, создавая безупречный силуэт», — поделилась эксперт.

Она отметила, что ключевой тренд сезона — текстурированные материалы.

«Рельефные ткани с вертикальным рисунком визуально стройнят, а мелкие объемные узоры добавляют образу изысканности. Шерсть с особым плетением сохраняет тепло, не добавляя лишнего объема. Двусторонние ткани открывают новые возможности для создания многослойных образов», — заявила Кошкарова.

До этого дизайнер назвала способ радикально изменить свой стиль одежды.