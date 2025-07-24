Дерматолог Линдси Лохан показала ее лицо без макияжа

Дерматолог американской актрисы, певицы, модели и дизайнера одежды Линдси Лохан Моника Кирипольски показала ее лицо без макияжа. Соответствующий пост появился на странице врача в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Специалист опубликовала совместное с 39-летней звездой «Чумовой пятницы» фото. На нем знаменитость запечатлена в белой одежде и без декоративной косметики на лице.

«Когда твой пациент буквально звезда шоу. Большая честь работать с Линдси Лохан, у которой великолепная кожа. (...) Она уже готова зажечь на красной дорожке», — подписала Кирипольски снимок.

Поклонники актрисы решили обсудить ее естественную внешность в комментариях и поинтересовались у медика, к каким манипуляциям она прибегала.

«В целях конфиденциальности информации о пациентах я не могу сказать, какие процедуры я проводила. Но каждому пациенту в нашей клинике предлагается самая передовая комбинация лазеров, пилингов, инъекций, липосакции и других удивительных процедур», — ответила специалист.

В мае Линдси Лохан раскрыла секрет моложавой внешности. В интервью журналу Elle артистка рассказала, что каждое утро пьет коктейль из моркови, имбиря, лимона, оливкового масла и яблока. Также в течение дня она потребляет много зеленого чая, лимонного сока и воды с семенами чиа.