Эксперт назвала стильные приемы знаменитостей

Певицы Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Надежда Бабкина и Лайма Вайкуле умеют сочетать дерзость и элегантность в своих образах, поэтому выглядят органично. Об этом «Газете.Ru» рассказала управляющий партнер аналитического агентства ВМТ Консалт Екатерина Косарева.

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«Их фишка заключается в том, что они умеют комбинировать дерзкие вещи с элегантными. Если наряд с открытыми плечами, то он должен быть правильного силуэта. В случае, когда они выбирают вещи яркого цвета, они останавливаются на одном акценте. Если молодежная обувь, то в сдержанной гамме. Это своего рода интеллектуальная мода, где каждый образ — результат точного расчета», — заявила эксперт.

Косарева обратила внимание, что женщины-звезды 60+ делают ставку на яркие детали, асимметрию, глубокие декольте, облегающие формы и не боятся быть вызывающими. По ее словам, важно понимать, что речь идет не столько о провокации, сколько о пересмотре самой идеи зрелости.

«Эти звезды транслируют установку: возраст — не ограничение, а новая сцена для самовыражения. Смелые акценты: будь то кожаная куртка, яркое платье с вырезом или обувь на высокой платформе, не диссонируют с возрастом, если они органично вписаны в образ», — подчеркнула Косарева.

До этого певица Лолита Милявская появилась в откровенном образе на концерте в столичных «Лужниках», который состоялся 5 июля в рамках опен-эйра «Новое радио: нам 10 лет!». Артистка была запечатлена в темных облегающих лосинах, напоминающих обычные колготы. Она также надела черный оверсайз-пиджак, который перестает скрывать ее низ, когда она поднимает руки вверх.