Названа модная замена джинсам на осень

Редакторы немецкой версии Vogue назвали модную замену джинсам на осень 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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Актуальной альтернативой станут замшевые брюки, популярные в 1960-1970-х годах. Так, например, в прошлом их носила известная французская актриса Брижит Бардо.

В настоящее время замшевые брюки включили в свой гардероб манекенщицы Белла Хадид и Тина Кунаки. Кроме того, замшевые брюки представлены в ассортименте таких брендов, как Miu Miu, Isabel Marant и Zadig & Voltaire.

Ранее была названа модная замена джинсовым шортам на лето 2025 года.