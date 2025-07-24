Известная блогерша пришла на премию в платье за 300 рублей

Российская телеведущая и блогерша Милана Тюльпанова в дешевой одежде пришла на премию телеканала Fashion TV. Ее комментарий на «ШБ-шоу» Георгия Иващенко передает Starhit.

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Бывшая жена футболиста Александра Кержакова выбрала для мероприятия облегающее черное платье. При этом она отметила, что приобрела его за 300 рублей на сайте онлайн-ретейлера Aliexpress.

«Это все, что нужно знать обо мне. Я скажу так: неважно, сколько стоит платье, важно, на какую фигуру оно надето. Стоимость брендов сильно переоценена», — заявила Тюльпанова.

В то же время 31-летняя сетевая знаменитость дополнила образ туфлями за 45 тысяч рублей и сумкой Hermes Birkin, которую назвала бесценной.