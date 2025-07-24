Зумеры и миллениалы стали одержимы холщовыми сумками

Зумеры и миллениалы стали одержимы одним предметом гардероба. Соответствующий материал публикует газета The New York Times (NYT).

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Так, представители поколений Z и Y стали массово скупать популярные холщовые сумки бренда Trader Joe's, чтобы продемонстрировать свой статус.

«Мне кажется, я видела больше сумок Trader Joe's в Лондоне, чем там, где я живу в Сан-Франциско», — оценила количество данных аксессуаров у жителей сотрудница консалтинговой фирмы Ханна Тайлдсли.

В то же время лондонский адвокат Христос Пафити признался, что посещение Trader Joe's было его давней мечтой, поскольку он регулярно замечал людей с такими шоперами. По его словам, во время пребывания в Нью-Йорке он посетил магазин и приобрел сразу семь сумок для друзей.

Среди прочего, блогер, чей никнейм не уточняется, рассказал, что постоянно закупает в Лондоне по 100 шоперов Trader Joe's, поскольку его друзья хотят ими пополнить свой гардероб.

По мнению инфлюэнсеров, данный аксессуар набрал популярность за счет практичности, подходящего размера и симпатичности.

«Это сумка идеального размера, в нее помещается буквально все, она очень удобная и комфортная», «Это такая прочная и многофункциональная сумка. Я беру ее с собой везде», «Это единственная сумка, в которую поместится ВСЕ, что мне нужно», — высказались они в сети.

В апреле врач объяснил одержимость шоперами Trader Joe's у зумеров. По словам психотерапевта Джонатана Альперта, спрос на шоперы является примером психологического феномена, который вращается вокруг дефицита и социальных сигналов.