Телеведущая Виктория Лопырева снялась в крошечном бикини. Звезда позировала перед зеркалом в ванной и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Блогер отметила, что вернулась в Дубай.

© Газета.Ru

У знаменитости есть шестилетний сын. Она живет с ребенком в Дубае с 2022 года, но периодически прилетает в Россию. Блогер признавалась подписчикам, что получила золотую резидентскую визу ОАЭ, которая выдается на 10 лет. Такие же документы звезда оформила и для первенца. По словам модели, она выбрала Дубай из-за безопасности, климата, а также возможностей продолжать международную карьеру.

Модель рассказывала подписчикам, что перепробовала много разных диет и не верит в их эффективность, поэтому разработала индивидуальную систему питания. Лопырева отказалась от свинины, курицы, молочных продуктов, а также сократила употребление сахара, знаменитость практически не ест ягоды и фрукты. Основу ее рациона составляют зеленые овощи, сложные углеводы и белок — рыба и индейка. Телеведущая поддерживает себя в форме и с помощью спорта, стараясь не пропускать фитнес-тренировки, но иногда у нее случаются срывы.