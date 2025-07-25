Советник президента оценил тренд на Лабубу

Интерес к игрушкам Лабубу, взлет популярности которых начался в 2024 году, спадет так же быстро, как и к квадробингу. Таким мнением на встрече с нижегородскими школьниками поделилась советник президента России Елена Ямпольская.

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«Это пройдет и закончится в одну секунду, как и закончилось квадроберство, о котором столько говорили, демонизировали, сочиняли истории, как у нас дети одичают. <…> Как возникло, так и исчезло», — сказала Ямпольская.

Она добавила, что все поколения в свое время увлекались "какими-нибудь глупостями".

«Да, досадно, что такие вещи возникают, но я не знаю такого поколения, которое в детстве не увлекалось бы какими-нибудь глупостями. Все это быстро проходит, также пройдет и эта "лабуда"», — добавила она.

Лабубу - дизайнерские плюшевые игрушки с заячьими ушами и широкой зубастой улыбкой. Их создал гонконгский дизайнер и писатель Лун Цзяшэн (Касинг Лунг), вдохновившись скандинавской мифологией. Китайская компания Pop Mart выпускает эти игрушки с 2019 года, но взлет популярности Лабубу начался в 2024 году - сначала в Азии, а затем - благодаря мировым звездам и вирусным трендам в социальных сетях - в других странах мира, в том числе в России.