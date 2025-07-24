Блогер Мария Погребняк показала себя в образе брюнетки. Звезда призналась в соцсетях, что это парик. Она обратилась к своей аудитории за советом, решаться ли ей на кардинальные перемены или нет.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост:

«Просто огонь», «Как круто», «Нет, блонд всегда молодит», «Не надо, блондинкой вы нежнее», «Прям вид дорогой женщины. Красьтесь», «Высший пилотаж. Решайтесь», «Не предавай блондинок», «Будьте всегда блондинкой. Очень идет», «Очень круто с темным цветом. Я за эксперименты», «Только блонд», «Да шикарно же! Когда, если не сейчас, пробовать разное? Вперед».

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В начале декабря 2024 года Погребняк решилась на операцию. Ей ушили диастаз, сделали маммопластику, а также удалили малярные мешки под глазами. Знаменитость потратила на преображение больше 3 млн рублей. Бизнесвумен подчеркивала, что осталась в восторге от результатов и быстрого восстановления. По словам блогера, она не осуждает женщин, которые разными способами пытаются сохранить свою красоту и молодость.

У блогера четверо детей: трое сыновей от футболиста Павла Погребняка и мальчик Владимир от предпринимателя Игоря Головинского, за которого она вышла замуж 1 сентября 2024 года.