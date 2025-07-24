15 средств с пептидами, которые отсрочат возрастные изменения кожи

Пептиды в косметике способны на многое. Они могут разгладить мелкие морщины, обеспечить кожу увлажнением и минимизировать лишнюю чувствительность. Собрали 15 пептидных продуктов, которые помогут решить конкретные проблемы.

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Дневной крем с коллагеном и пептидами, Librederm

Лёгкий дневной крем с фактором защиты от солнца и функцией борьбы с признаками усталости кожи. В нём есть два пептида, которые чаще всего используют для достижения антивозрастного эффекта и поддержания баланса увлажнения.

Увлажняющий крем для лица с пептидами, bhab

Крем с модным ингредиентом — в нём есть экстракт гриба чага, который богат антиоксидантами и даёт серьёзную антиоксидантную защиту коже. Но это не всё: в состав добавили ферменты лактобактерий, гиалуроновую кислоту, несколько видов коллагена и 12 пептидов. Получается продукт, направленный на комплексное восстановление и предупреждение возрастных изменений.

Дневной крем с пептидами Liftactiv Collagen Specialist 16, Vichy

Крем борется сразу с 16 признаками старения. За это отвечают пептид матриксил, экстракт гриба майтаке и рамноза — они стимулируют выработку коллагена и восстанавливают коллагеновый матрикс кожи.

Антивозрастные ампулы Highlighter Peptide, Biobalance

Ампулы — это всегда про высокий уровень активов и особенное настроение во время использования. Внутри этих спрятан пептид матриксил. Он работает как сигнальная клетка: подаёт коже знак, что в этом месте нужно решить конкретную задачу — и направляет усилие на избавление от проблемы. Например, может запустить выработку дополнительного коллагена.

Глубоко увлажняющий крем с пептидами для кожи вокруг глаз ReAgen, Dr.Oracle

Крем для точечной работы в нежной зоне вокруг глаз. В нём есть и пептиды, и меристемы, похожие по логике работы на стволовые клетки. Вместе ингредиенты деликатно увлажняют, восстанавливают кожу и разглаживают первые заломы и морщинки. Ещё в составе есть биозолото, так что продукт красиво поблескивает.

Сыворотка Supercharged Triple-Action, Foreo

Сыворотка помогает восстановить кожу, борется с признаками усталости и старения, например, с мелкими морщинами и тусклым цветом лица. Она увлажняет, питает и повышает упругость, создавая эффект максимально отдохнувшей кожи, даже если вы не выспались. В составе есть не только пептиды, но и специальный ретиноид, который подходит даже тем, кто мучается от высокой чувствительности.

Крем с пептидами меди, Anna Sharova

Пептиды меди активируют естественные процессы заживления, стимулируют выработку коллагена и эластина, таким образом улучшают упругость и эластичность кожи. Поэтому средство станет подспорьем всем, кто любит сильно загорать, увлекается шлифовками и регулярно делает пилинги. В итоге даёт не только восстанавливающий и регенерирующий эффект, но и антивозрастной.

Сыворотка Factor G Renew, Sesderma

Буквально ужин в мишленовском ресторане, но для кожи: на аперитив — миметические пептиды, на закуску — факторы роста и растительные стволовые клетки. В основной подаче, конечно же, экстракт центеллы азиатской и витамин Е. На десерт — тот факт, что все активы упакованы в липосомы наноразмера для лучшего усвоения. В качестве комплимента от шефа — заметный антивозрастной эффект и защита от ультрафиолета. Приятного аппетита!

Антивозрастная маска The Peptide P4, Dermafirm

Иногда кажется, что нет ничего приятнее маски-плёнки, чтобы намазаться и забыть обо всём хотя бы на 10 минут. Эта маска даст не только передышку, но и очевидный результат. Отшелушит, увлажнит гиалуроновой кислотой, напитает благодаря пептидам и сделает так, что кожа будет казаться подтянутой. Главное потом, конечно, не соблазниться и не начать постоянно трогать лицо, проверяя, насколько оно кажется бархатистым.

Крем для лица с пептидами Ampoule Balm White Truffle, d’Alba

Крем с насыщенным составом: в нём есть пептидный комплекс, белый трюфель, ниацинамид и церамиды. Несмотря на серьёзное количество ингредиентов и плотность, впитывается быстро и не даёт ощущения липкости. Любители эстетичной рутины особенно оценят упаковку, похожую на золотистый бриллиант. Кстати, в наборе есть лопаточка для нанесения.

Сыворотка пептидная ультраомолаживающая 50+, Egia

Один из главных визуальных признаков возрастных изменений — это атрофия подкожно-жировой клетчатки, то есть уменьшение общих объёмов ткани, из-за чего кожа может казаться обвисшей и собираться в складки. Эта сыворотка замедляет процесс и помогает бороться с изменениями превентивно.

Обновляющая пептидная сыворотка, Ilona Lunden

В продукте — целый коктейль из активов, направленных на обновление кожи. Два вида пептидов работают напрямую с биомаркером старения и влияют на выраженность заломов на коже и её обвисание. Кроме того, они расслабляют напряжённые мышцы и, следовательно, мимические морщины.

Антивозрастной концентрат Anti-Aging Skin Boost, Klapp

Ампулы не только совершенно классически работают с коллагеном, но и влияют на упругость кожи, напрямую воздействуя на морщины. Системное и регулярное использование, конечно, покажет класс в долгоиграющей перспективе, но и разовое нанесение не оставит без восхищённого «вау» перед зеркалом.

Укрепляющая сыворотка с пептидами, Kans

Иногда упаковка буквально решает: разве можно устоять перед новым форматом, удобной помпой и дозатором-иглой? Конечно, нет. К счастью, в этом случае увлечение внешним не сыграет злую шутку, потому что наполнение так же хорошо, как и визуал. В красной баночке спрятана нежная сыворотка с пептидами и гиалуроновой кислотой, чтобы кожа оставалась и напитанной, и увлажнённой.

Крем Peptide Collagen Moisturizer, It’s Skin

Когда речь идёт о жирной коже, подобрать нормальный питательный продукт кажется невозможным. Не беспокойтесь, не забыли про вас в этой подборке и нашли корейский экземпляр с лёгкой гелевой текстурой. Может выровнять микрорельеф, интенсивно увлажнить даже в период экстремальной сухости и, разумеется, напитать благодаря экстракту коллагена и овсяным пептидам.