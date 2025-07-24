Модное в 90-х платье вновь стало трендом

Модные в 1990-х годах платья вновь стали трендом летом 2025 года. Об этом сообщается на сайте французской версии журнала Vogue.

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Речь идет о бандажных фасонах данного предмета гардероба, которые появились на показе французского бренда Herve Leger в 1992 году. Впоследствии указанные облегающие фигуру изделия популяризовали знаменитости. Среди них — манекенщицы Синди Кроуфорд, Карен Мюлдер и Наоми Кэмпбелл.

Кроме того, вклад в распространение бандажных платьев внесла актриса Сальма Хайек. Звезда появилась в сиреневой модели Herve Leger длины мини с тонкими бретелями на премьере фильма «Смертельное оружие — 4» в 1998 году и, по словам журналистов, произвела фурор.

В настоящее время вновь наблюдается интерес к упомянутой вещи. Отмечается, что на сайте онлайн-ретейлера подержанной одежды Depop количество поисковых запросов «бандажное платье» за последние три месяца увеличилось на 1280 процентов.

В мае российская стилистка Вероника Максимова также рассказала, что одна популярная в 1990-х годах прическа вновь стала трендом.