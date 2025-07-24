Базовая белая футболка – один из самых универсальных предметов гардероба. Но чтобы она выглядела модно, важно правильно ее стилизовать.

Этим летом в тренде тонкий ремень-цепочка, напоминающий о нулевых. Его можно надеть поверх футболки, и образ сразу станет интереснее. Второй акцент сезона – крупные бусы. Их носят с простыми вещами, чтобы создать контраст и добавить нарядности.

Какая одежда визуально добавляет лишние килограммы

Простой аксессуар вроде броши легко превращает базовую вещь в модный акцент. Несмотря на свою универсальность, футболка вполне может стать основой запоминающегося образа, нужно лишь немного фантазии.

Подробнее о том, как стилизовать белую футболку, рассказала в своем видео стилист @style_support.