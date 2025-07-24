Что такое эндоскопический лобно-височный лифтинг и кому он нужен

Как известно, периорбитальная область лица очень деликатная. И первые признаки старения происходят именно здесь. Появляются морщинки в уголках глаз, на верхних веках собирается лишняя кожа, опускаются брови, появляются межбровные и лобные морщины. Для решения этой проблемы эстетическая медицина чаще всего использует эндоскопический лобно-височный лифтинг. О том, как снова сделать взгляд молодым и открытым, а лоб гладким, с красивой линией бровей, нам рассказал пластический хирург Александр Катков.

Для чего нужна операция

По словам нашего эксперта, востребованность этой методики растет из года в год. Она позволяет решить сразу несколько проблем:

перераспределить и подтянуть «лишнюю» кожу верхнего века, образовавшуюся из-за опущения лба, висков и бровей;

избавиться от птоза бровей и «грустных» уголков глаз;

убрать лишние складки на лбу и расправить всю периорбитальную зону.

«Методика используется не только для коррекции изменений лица, вызванных возрастом. Часто ее применяют для исправления некоторых врожденных особенностей лица, например, для поднятия низко расположенных бровей, для избавления от „тяжелого взгляда“, а также для бьютификации внешности», — поясняет хирург.

Подготовительный период

Эта операция высокотехнологична и достаточно сложна в исполнении, поэтому врача нужно выбирать тщательно. Он должен владеть эндоскопической методикой и иметь большой опыт таких вмешательств. Проводится она под общей анестезией. Опытный хирург выполнит ее за полтора-два часа. Также важно понимать, какой результат вы хотите увидеть, и заранее проговорить это на консультации.

Как и перед любым другим хирургическим вмешательством нужно будет сдать анализы, получить результаты обследований. Необходимый перечень вам предоставят в клинике.

Как проходит операция

Далеко в прошлом остались времена, когда ради лифтинга лба делали большой коронарный разрез от уха до уха через всю голову. Современная эндоскопическая операция проводится через проколы размером не более 1,5 см. При лобно-височном лифтинге они абсолютно незаметны, так как находятся в волосистой части головы.

Александр:

«Чтобы операция проходила под полным визуальным контролем, через проколы вводят оптику и специальные эндоскопические инструменты. В результате сосуды и нервы не травмируются, операция проходит бескровно, после нее нет больших отеков и синяков, повязка не требуется. Визуализация на мониторе и бережное отношение к тканям делает эндоскопический лобно-височный лифтинг абсолютно безопасным».

В ходе операции хирург освобождает связки, обрабатывает мимические мышцы лба и межбровья. В результате брови «возвращаются» на свое место, откуда они ранее опустились, верхние веки подтягиваются. Также при желании пациента можно изменить положение бровей и их форму. Все ткани фиксируются специальными швами, которые находятся в волосистой части головы, через пару недель их снимают.

«Вся периорбитальная зона — это одна эстетическая область, поэтому эндоскопический лифтинг дает качественный и долговременный результат. Ткани поднимаются, возвращаются в положение, присущее молодому возрасту. Натуральность, отсутствие эффекта неподвижного лица, выраженное омоложение верхней зоны — несомненные преимущества этой методики», — поясняет врач.

Реабилитация

Неоспоримое преимущество эндоскопического лобно-височного лифтинга — быстрый период восстановления и отсутствие видимых швов. Пациенты «не выпадают» из жизни, уже через 3—5 дней можно помыть и уложить волосы, через неделю выйти на работу.

«Эндоскопия исключает обширные отеки и большие синяки. Поэтому долговременное пребывание пациента в клинике необязательно, выписка домой происходит на следующие сутки. Никаких компрессионных повязок носить не нужно, врач определит дату снятия швов, обычно это происходит через две недели после операции», — рассказывает пластический хирург.

В течение месяца следует воздержаться от горячей ванны и бани, не делать массаж лица, стоит повременить со спортом, алкогольными напитками.

Лобно-височный лифтинг или верхняя блефаропластика?

Важно понимать, что эти две методики не конкурентные, одна прекрасно дополняет другую. Веки, брови, лоб, виски расположены в одной периорбитальной зоне, поэтому сочетание этих процедур дает эффектный омолаживающий результат.

«Часто пациенты видят решение своей проблемы только в верхней блефаропластике, пытаясь таким образом избавиться от складок на веках. Но тут важно понять, есть ли опущение бровей, и если это так, то нужно сделать выбор в сторону лобно-височного лифтинга. Так как изолированная верхняя блефаропластика не исправит положение бровей, а иногда может даже усугубить ситуацию. После блефаропластики брови, как правило, опускаются. Ведь хирург стремится максимально убрать лишнюю кожу над веком, прихватив частично и кожу подбровья. А благодаря эндоскопическому лифтингу брови „возвращаются“ в прежнее положение, верхние веки подтягиваются, и взгляд становится распахнутым и молодым», — поясняет эксперт.

Эндоскопический лобно-височный лифтинг — реальная возможность избавиться от десятка лет за пару часов. При сочетании с пластикой век получится полноценное преображение, после которого вы надолго забудете о своем возрасте.