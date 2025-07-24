Коротко и ясно: с чем и как носить кюлоты этим летом

Кюлоты — широкие укороченные брюки, которые когда-то считались дерзким компромиссом между юбкой и штанами, а сегодня уверенно заняли место в базовом гардеробе. Они удобны, легки, универсальны и подходят почти всем — вопрос лишь в грамотной стилизации. Стилист Маша Ведерникова рассказала,, как носить кюлоты, чтобы они подчеркивали достоинства и выглядели современно.

Выбирайте посадку по фигуре

Высокая посадка визуально вытягивает ноги и подчеркивает талию — идеальный вариант для фигуры типа «песочные часы» или «груша».

«Если талия выражена слабо, добавьте ремень или топ с акцентом. Низкая посадка смотрится расслабленно и интересно, особенно при хорошо накаченном прессе, но подходит в основном высоким и стройным», — утверждает стилист.

Сочетайте с коротким верхом или заправляйте топ внутрь

Чтобы не «утонуть» в объемной форме кюлотов, верх должен быть короче — топ по линии талии, укороченная рубашка или жакет. Если надеваете обычную футболку, заправьте ее частично спереди — это визуально упорядочит образ. Такой прием делает силуэт стройнее и уравновешивает общую картину.

Не бойтесь каблука — он работает на вас

Кюлоты могут зрительно «укорачивать» ноги, особенно на невысоких.

«Минималистичные босоножки на каблуке или мюли приподнимут фигуру, сделав ее более изящной. Альтернатива — сандалии на платформе или остроносые балетки, которые вытягивают стопу», — советует эксперт.

Сочетайте с пиджаком или жилетом — для офиса и города

Кюлоты отлично вписываются в smart casual: строгий жилет, белая рубашка и классические кюлоты — и вы готовы к деловой встрече. Главное — следить за длиной: пиджак должен заканчиваться выше или ниже линии талии, чтобы не разрезать фигуру пополам. Для расслабленного образа замените рубашку на майку и добавьте украшения.

Экспериментируйте с тканями и фактурами

Льняные кюлоты — идеальны для жары, кожаные — для осени, плотная шерсть — на зиму. Не бойтесь играть с текстурами: например, сочетайте хлопковые брюки с атласным топом или кюлоты из денима с кружевным боди. Это добавит стилю объема и делает даже базовый образ выразительным.