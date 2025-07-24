Съемку Кайли Дженнер для бренда Miu Miu высмеяли в Сети

Пользователи сети высмеяли съемку американской телезвезды Кайли Дженнер для итальянского люксового бренда Miu Miu. Соответствующие пост и комментарии появились на платформе Reddit.

© Соцсети

Авторы публикации проанализировали фотосессию 27-летней предпринимательницы, в которой она попозировала в вещах упомянутой марки. На размещенных кадрах она запечатлена в зеленом вязаном костюме, черном плаще и с розовой сумкой, а также в серых брюках с низкой посадкой и черно-красной футболке.

© Соцсети

© Соцсети

Юзеры обратили внимание на глаза знаменитости, которые им показались «совершенно пустыми».