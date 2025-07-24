Стилист рассказал, что поможет быть в тренде осенью

Этой осенью в тренде будут сапоги и элегантная обувь на каблуке, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» стилист и телеведущий Владислав Лисовец. Он также призвал сочетать разные принты в одежде.

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«Основной тренд, который встречается на многих показах, это всевозможные сапоги. Неважно, насколько похолодает или не похолодает. Просто сапоги сегодня во внешнем виде говорят об изысканности, о стиле и о моде. Это первое. Если мы говорим о трендовых цветах на осень, то скорее нужно сочетать абсолютно разные принты между собой. Допустим, юбка в клетку, рубашка в полоску. Главное, чтоб эти принты были не супер яркими, а приглушенными. Тогда их можно миксовать между собой: и цветочный, и animal print. Вот, наверное, самые главные тренды на ближайшую осень. И нужно запомнить, что женственность, но не такая, как мы привыкли, — сельская, а женственность в стиле бохо-шик. Такая легкая неухоженность, как будто вы вчера были с укладкой и прической, с макияжем. А сегодня у вас такое вот легкое, остаточное. То есть мы всегда помним о том, что девушки — это девушки, парни — что они парни. Потому что спортивная обувь, вообще все спортивное уходит в прошлое. Элегантная обувь, повторюсь, сапоги, туфли, каблук этой осенью — номер один», — сказал Лисовец.

До этого основательница бренда Lady Maria Мария Кошкарова рассказала, что жакеты с удлиненным силуэтом и брюки с высокой посадкой и вертикальными стрелками вошли в список трендов осени для женщин plus-size.