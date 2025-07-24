Самбурская снялась в полупрозрачном наряде

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская снялась в откровенном образе. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя звезда «Универа» запечатлена на размещенных кадрах в черном облегающем наряде, который оформлен кружевами и полупрозрачными вставками на чашках и животе. Внешний вид знаменитости дополнили массивный золотой крест и серьги, украшенные зелеными и синими камнями.

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Кроме того, визажисты сделали артистке макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы ярко-красную помаду. Стилисты, в свою очередь, предложили ей примерить парик с длинными локонами и челкой.

Ранее сообщалось, что Настасья Самбурская опубликовала снимок, на котором похвасталась рельефным прессом в раздельном купальнике.