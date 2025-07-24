Как собрать косметичку для отпуска с ручной кладью

Собираясь в летнее путешествие налегке, то есть с ручной кладью, особенно важно не только соблюсти лимит в 100 мл, но и взять с собой все необходимое для бьюти-ухода и комфорта. Секрет прост: многофункциональность, компактность и четкий список. Косметолог Ирина Созинова делится советами, как собрать универсальный и эффективный бьюти-набор, чтобы не пришлось жертвовать обычной рутиной даже вдали от дома.

BB-крем с SPF — и защита, и тон, и увлажнение

Многофункциональный BB-крем заменит сразу три средства: увлажняющий крем, солнцезащиту и легкий тональный флюид. Особенно в жару кожа будет благодарна за минимум слоев.

«Ищите варианты с SPF от 30 и выше, легкой текстурой и успокаивающими компонентами, например, с центеллой или ниацинамидом», — предлагает эксперт.

Увлажняющий стик — для губ, щек и кутикулы

Стик с маслами и восками может заменить сразу несколько продуктов: бальзам для губ, хайлайтер и средство для сухой кожи. Идеально подойдет в самолёт, где влажность воздуха падает до 20%. Пара штрихов по скулам — и макияж оживлен, а губы и кутикула защищены от пересушивания. А еще средство занимает минимум места и не растекается при высоких температурах.

Универсальный гель для умывания и тела

Зачем брать два флакона, если можно один? Мягкие гели с нейтральным pH подходят и для лица, и для тела, и даже как средство для бритья.

«Идеальный выбор — деликатный состав без агрессивных ПАВов, с алоэ, пантенолом или ромашкой. Убедитесь, что флакон герметичен и укладывается в 100 мл», — напоминает врач.

Крем с пептидами или пробиотиками — вместо сыворотки и ночного ухода

Вместо пяти баночек: один плотный, но не жирный крем с активами нового поколения. Пептиды поддерживают упругость, пробиотики защищают кожу от смены климата и воды. Такой крем можно использовать утром под BB-крем и на ночь — кожа останется увлажненной и нежной.

Многофункциональная цветная палетка — румяна, тени, бронзер

Компактная палетка в нейтральных оттенках заменит целую косметичку: румяна можно нанести на веки, бронзер — на скулы и даже по линии роста волос, чтобы освежить лицо. Лучше выбирать кремовую текстуру — она легче наносится пальцами и не требует кистей. Один продукт поможет создать и дневной, и вечерний образ — достаточно поиграть с интенсивностью.