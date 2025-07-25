Эксперт по этикету объяснил, что нельзя носить мужчине

Это «неэстетично» и считается дурным тоном.

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Такие рекомендации в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала консультант по деловому протоколу Татьяна Николаева.

«Дамская сумочка на то и дамская, куда же нашим красавцам носить дамские сумочки. Этого делать не стоит ни в коем случае, потому что это неэстетично. Носить мужчине дамскую сумочку некрасиво и считается дурным тоном. Это нигде не прописано, поэтому надежда на нас и наше воспитание».

Ранее эксперт по этикету объяснила усталостью нежелание мужчин уступать место в общественном транспорте. Чтобы сесть, девушке следует «улыбнуться» и вежливо попросить молодого человека встать. Мужчина обязательно уступит место, если обратиться к нему «без претензии» и «нравоучительного тона».