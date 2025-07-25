Десятки россиянок пострадали из-за удаления мешков под глазами

Десятки россиянок пострадали после косметических инъекций препаратом «Сферогель», который применялся для устранения мешков под глазами. Женщины жалуются на сильные синяки и отеки, не проходящие в течение нескольких месяцев. Как отмечают пострадавшие, антидота у препарата нет. Об этом сообщает Shot.

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28-летняя жительница Пензы Екатерина рассказала, что уже два месяца борется с выраженными отеками. Косметолог объяснила осложнение индивидуальной реакцией организма. Однако ни антигистаминные, ни антибиотики не дали устойчивого эффекта. Похожую проблему описала и 40-летняя Кристина из Брянска: после процедуры, сделанной в прошлом году, ей так и не удалось восстановить лицо.

Женщины утверждают, что вынуждены тратить крупные суммы на лечение, но избавиться от последствий не удается. При этом пострадавших становится все больше.

По словам пластического хирурга Владимира Плахотина, «Сферогель» вводится между кожей и венами, временно убирая синяки. Однако затем он начинает активно удерживать влагу, что приводит к стойким отекам. Врач подчеркнул, что подобные инъекции всегда связаны с риском осложнений, передает Telegram-канал.

Имиджевая пластика — новый тренд в хирургии, где вместо радикальных изменений делают акцент на естественное омоложение и подчеркивание индивидуальности.