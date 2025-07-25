Как подобрать купальник на фигуру с большой грудью

Если природа щедро одарила грудью, это прекрасно, но подобрать купальник для отдыха может оказаться задачей не из простых. Хочется выглядеть элегантно и современно, но при этом чувствовать себя уверенно и комфортно, чтобы ничего не сдавливало, не натирало и не вываливалось наружу. Стилист Маша Ведерникова рассказала, какие фасоны и детали учитывать при выборе купальника для фигуры с пышным бюстом, чтобы отдых был не только красивым, но и удобным.

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Ищите модели с поддержкой, как у нижнего белья

Купальники с косточками, плотной чашкой и широкими бретелями обеспечат нужную поддержку и зафиксируют грудь на месте, не создавая эффекта «сплющивания». Такая конструкция визуально подтягивает силуэт и делает образ гармоничнее.

«Обратите внимание на модели с боковыми вставками и уплотненной спинкой — они тоже добавляют устойчивости. Такие купальники часто бывают с элегантным декольте, подчеркивая достоинства фигуры», — говорит эксперт.

Избегайте тонких бретелей и треугольников без подкладки

Они не выдерживают вес и лишь подчеркивают дисбаланс между верхом и низом. Лучше выбрать лиф с регулируемыми, широкими лямками — они не врезаются в плечи и смотрятся аккуратнее. Бретели с мягкой подкладкой или X-образный крой на спине помогут равномерно распределить нагрузку. Это особенно актуально для длительных прогулок по пляжу или активного отдыха.

Присмотритесь к раздельным купальникам с чашками формата D+

Многие бренды выпускают линейки именно для женщин с пышным бюстом — чашки плотные, крой адаптирован, посадка идеальна.

«Такие модели бывают не только практичными, но и очень эффектными. Есть и фасоны с декоративными элементами, создающими иллюзию более легкого объема. А регулируемые застежки на спине позволяют подстроить лиф под конкретную фигуру», — объясняет стилист.

Добавьте баланс с помощью акцентов на бедрах

Если грудь визуально перегружает верх, стоит компенсировать низ: выбрать плавки с завязками, принтом или драпировкой. Это создает более пропорциональный силуэт и «распределяет внимание». Высокие трусики в ретро-стиле тоже добавляют равновесия и визуально стройнят. А асимметричные детали на нижней части комплекта могут выгодно отвлечь от тяжелого верха.

Избегайте крупных рюшей и ярких принтов в зоне декольте

Они добавляют объема там, где его и так достаточно. Лучше использовать темный, однотонный верх и играть с цветом или рисунком в нижней части купальника — так образ будет легче и стройнее. Также хорошо работают матовые ткани без блеска, которые визуально уменьшают объем. А вырез «балконет» придает аккуратную форму, не утяжеляя образ.