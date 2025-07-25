Названы самые эффективные ингредиенты для ухода за кожей

Сегодня на рынке можно встретить огромное количество разных средств по уходу за кожей. В новой статье, опубликованной в "Журнале Американской академии дерматологии", группа дерматологов собрала рекомендации экспертов и выделила наиболее эффективные ингредиенты при сухости, морщинах и других проблемах с кожей.

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Команда специалистов в ходе нового исследования опросила дерматологов по поводу 83 ингредиентов для ухода за кожей и отобрала 23 из них, которые действительно работают.

Ретиноиды оказались, по мнению дерматологов, одними из лучших средств для борьбы с акне, мелкими морщинами, расширенными порами, жирной кожей.

Солнцезащитный крем поможет предотвратить образование тонких линий и морщин. Если вы склонны к розацеа, то эксперты особенно рекомендуют использовать минеральный солнцезащитный крем.

Салициловая кислота - один из лучших ингредиентов для лечения акне и жирной кожи.

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Гликолевая кислота эффективна для уменьшения акне и пигментных пятен.

Ниацинамид способен осветлять пигментные пятна и уменьшать покраснения на лице.

При сухой коже помогут также лактат аммония, керамиды, гиалуроновая кислота, петролатум (вазелиновое масло), при наличии тёмных пятен - азелаиновая кислота, койевая кислота, гидрохинон, при акне - азелаиновая кислота, перекись бензоила, клиндамицин, при покраснениях - ивермектин, метронидазол, бримонидин, средства зелёного оттенка.

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