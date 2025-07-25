«Тряпки для уборки». Наряд Дженнифер Лоуренс обругали в Сети

Образ американской актрисы Дженнифер Лоуренс на прогулке описали в сети фразой «тряпки для уборки». Соответствующий материал публикует Daily Mail.

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34-летнюю звезду фильма «Голодные игры» запечатлели в Нью-Йорке. Она предстала перед камерой в синем наряде, который состоял из футболки с дырами и полупрозрачных брюк в сочетании с юбкой ниже колена. Также артистка надела черные босоножки на каблуках, золотистую цепочку с массивным кулоном и взяла с собой зеленую кожаную сумку.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях.

«Выглядит бесформенно и неряшливо и совершенно ей не идет», «Не могу представить, как можно даже примерить этот наряд, не говоря уже о том, чтобы выйти в нем из дома», «Похоже на тряпки для уборки», «Она, конечно, красивая, но выглядит нелепо», — заявили юзеры.

В июне наряд российского музыкального продюсера и ведущей Яны Рудковской описали в сети фразой «колхоз на выгуле».