Стилистка назвала подходящий цвет одежды для первого свидания

Lenta.ru

Стилистка Донна Кэмерон назвала подходящий цвет одежды для первого свидания. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

Эксперт назвала подходящий цвет одежды для первого свидания
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По словам эксперта, на встречу с потенциальным возлюбленным лучше подобрать наряд под цвет глаз.

«Если у вас голубые глаза, то попробуйте темно-синий или небесно-голубой. Если вы обладатель карих глаз, то вам подойдут землистые коричневые или бронзовые оттенки», — объяснила она.

Кроме того, Кэмерон назвала цвета в одежде, которые идут абсолютно всем. Среди них — теплые оттенки синего, сине-зеленого, аквамаринового и бирюзового.

В заключение специалистка посоветовала одеваться на свидания, учитывая свое настроение. Так, если хочется создать более женственный образ, то следует присмотреться к светлым пастельным оттенкам. В то же время для придания элегантности подойдут бордовые и оливковые тона.

«А если у вас сегодня игривое настроение, то яркие, смелые цвета помогут вам выглядеть более открытым и общительным», — пояснила собеседница издания.