Сегодня ранним утром Аврора Киба поделилась загадочным видео в личном блоге — в кадр попали множество бирок, касса и руки консультанта с терминалом для оплаты.

«Ночь. Стамбул. Hermes. Аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи ещё хоть четверть века — всё будет так», — прокомментировала ролик девушка.

Вскоре Киба запостила и дорогостоящую обновку — сумочку Hermes, которую назвала своим «уловом». В Сети стоимость этого аксессуара по текущему курсу составляет порядка 867 тысяч рублей.

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На днях стало известно, что 19-летняя Аврора Киба оказалась богаче своего жениха Григория Лепса. Поэтому не беремся судить — стала ли брендовая сумка подарком артиста или девушка устроила шопинг в Стамбуле за свой счёт. Ранее ходили слухи о том, что якобы мать Авроры намеренно свела её с Григорием Лепсом, чтобы поправить финансовое положение семьи, однако SHOT выяснил, что мать Кибы владеет успешным бизнесом с чистой прибылью в 32 миллиона рублей в год, а семья обладает недвижимостью стоимостью в миллиарды.

Аврора с юмором отнеслась к разоблачению, написав в своём Telegram-канале всего одну фразу: