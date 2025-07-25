Наталья Бочкарева порадовала фанатов новыми снимками

Сегодня, 25 июля, день своего рождения отмечает российская актриса театра и кино Наталья Бочкарева. Исполнительнице роли Даши Букиной в культовом ситкоме «Счастливы вместе» исполнилось 45 лет. В честь юбилея артистка вышла на связь с подписчиками личного блога. Наталья порадовала фанатов новыми фотографиями, а также поблагодарила их за приятные слова и пожелания.

© Соцсети

На размещенных Бочкаревой кадрах она позировала в элегантном платье светло-кремового цвета. Свой образ актриса дополнила минималистичным украшением на шею и «лодочками» в тон. Вишенкой на торте стал легкий макияж Натальи с акцентом на губы.

© Соцсети

© Соцсети

«Друзья! Хочу сказать всем большое спасибо за ваши теплые, добрые и позитивные поздравления… Очень приятно! Все вижу, все читаю!» — указала именинница.

Под публикацией Натальи фолловеры продолжили ее поздравлять, оставляя приятные комментарии. Пожелать Бочкаревой счастья поспешила и певица Катя Лель.