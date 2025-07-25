Звезда сериала «Ландыши» снялась в купальнике

Звезда сериала «Ландыши» Ника Здорик показала фигуру в купальнике. Актриса позировала в белом бикини на кровати и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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«Выходной. Море. Солнце. Да», — написала знаменитость.

Артистка находится на съемках в Крыму.

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Здорик отмечала в соцсетях, что всегда на сцене и в кадре «существует честно». По словам звезды, ей сложно играть, поэтому она все проживает. Актриса признавалась, что доводила себя до разных страшных и сильных эмоций, чтобы максимально доносить до зрителя драматизм роли. Такое непросто дается артистке, но по-другому она не представляет свою профессию.

Артистка состояла в отношениях с певцом Стасом Пьехой, который на 21 год старше нее. Пара встречалась год. После расставания артистка заявила, что в треке певца «До утра» «многое всплыло» об их отношениях. Здорик нашла подтверждение своих догадок об изменах экс-возлюбленного и рассказала об этом в соцсетях.